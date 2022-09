Avertizare nowcasting: Cod galben de ceata in mai multe localitati din judetul Brasov

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in zone din 11 judete, in ora urmatoare.Conform prognozei in mai multe localitati din judetul Brasov, pana la ora 09:00, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m.Sunt vizate localitatile: Codlea, Prejmer, Tarlungeni, Feldioara, Rupea, Ghimbav, Hoghiz, Harman, Bod, Vulcan, Halchiu, Sanpetru, Budila, Jibert, Sercaia, Comana, Homorod, ... citeste toata stirea