Avertizare nowcasting : Localitati din 16 judete, sub Cod galben de ceata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabile pe parcursul urmatoarelor ore in localitati din 16 judete, intre care si Brasovul.Potrivit meteorologilor, ceata va persista pe mai multe drumuri, pana la ora 10:00.Vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, in judetele:Brasov (zona joasa si zona depresionara)Alba (zona joasa)Covasna (zona depresionara si localitatile Intorsura Buzaului, Sita ... citeste toata stirea