Avertizare RO-Alert in Predeal din cauza unui urs

Vineri seara a fost semnalata prezenta unui urs in statiunea Predeal. Autoritatile au transmis avertizare RO-Alert.Turistii si localnicii din Predeal au primit vineri seara avertizare RO-Alert, ca un urs a fost vazut in statiune.Autoritatile din Brasov au emis, vineri seara, un mesaj RO-Alert prin care localnicii si turistii aflati in statiunea Predeal au fost anuntati de prezenta unui urs.Animalul salbatic ar fi fost vazut in Predeal, pe strada Mihai Viteazul.Potrivit mesajului,