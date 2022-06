Aveti grija de voi, sfaturi pentru canicula

Vara si-a intrat in drepturi chiar si la Brasov si avem in aceste zile temperaturi caniculare.Pentru evitarea neplacerilor provocate de temperaturile ridicate, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov are cateva recomandari."Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil in zone umbrite. Evitati aglomeratiile, expunerea la soare si efortul fizic intens. Intre orele 11:00 si 18:00 purtati haine lejere, subtiri, deschise la culoare, palarii si ... citeste toata stirea