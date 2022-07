AvGeek - Aerospace Challenge, la prima editie

Asociatia "SUPORT REGIUNEA CENTRU", in parteneriat cu Academia Europeana a Regiunilor (AER), Asociatia pentru Stiinta, Tehnologie si Intreprinzatori Inovativi din Romania - STII si CARTIER CORESI, anunta prima editie a proiectului "AvGeek - Aerospace Challenge".Proiectul are ca scop constientizarea nevoii de a reaminti generatiilor actuale si viitoare mostenirea creata in domeniul aerospatial de catre generatiile parintilor nostri, industrie cu traditie in comunitatea locala si cu insemnatate ... citeste toata stirea