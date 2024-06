"Avioane de hartie", eveniment caritabil, sambata, in Parcul Noua

In Parcul Noua vor fi organizate sambata workshopuri, concursuri, demonstratii si ateliere de robotica, in cadrul evenimentului caritabil "Avioane de hartie".Round Table Brasov organizeaza sambata, 15 iunie 2024, in Parcul Noua, evenimentul caritabil "Avioane de hartie". O zi in aer liber, activitati pentru copii, adolescenti, si desigur parintii lor, workshopuri, muzica, si concursul de avioane de hartie.Evenimentul este organizat pentru ... citește toată știrea