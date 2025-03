Avioane F-16 vor zbura la joasa altitudine in toata Romania

Avioane F-16 vor efectua zboruri la joasa altitudine pe intregul teritoriu al tarii, timp de o saptamana.Distribuie daca iti place!Zboruri de antrenament la inaltimi mici si zboruri in regim supersonic cu avioane F-16 Fighting Falcon, in toata Romania, pana in 10 martie.Fortele Aeriene Romane anunta, luni, zboruri de antrenament la inaltimi mici si zboruri in regim supersonic cu avioane F-16 Fighting Falcon, pe intreg teritoriul tarii, pana in 10 martie. ... citește toată știrea