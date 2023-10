Aeronavele TAROM pleaca de urgenta din Tel Aviv, totul sub focurile de racheta lanate de Hamas.Compania TAROM anunta ca in noaptea de sambata spre duminica va fi operat un zbor suplimentar de la Tel Aviv la Bucuresti."Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti, in aceasta seara - noaptea 7-8 octombrie 2023, cu ... citeste toata stirea