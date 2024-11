"Avionul" de pe autostrada Rasnov - Cristian. Un sofer deja... in plafonul de nori, cand l-a prins radarul

Agentii de la Politia Rutiera au oprit in acest sfarsit de saptamana, pe autostrada A3 Cristian - Rasnov, un sofer care a apasat pedala de acceleratie pana la viteza de 243 km/h. "Ca idee, un avion de linie are nevoie de aproximativ 180 km/h pentru a-si lua zborul de pe pista. Cu alte cuvinte, cel de la volan era deja in plafonul de nori, departe de *decolare*, la momentul inregistrarii de catre aparatul radar. In acest caz, conducatorul auto a avut norocul de a fi oprit la timp de colegii de ... citește toată știrea