Aviz celor care fac "blatul" pe RATBV: totul se filmeaza, controlorii au camere pe ei

Controlorii RATBV vor primi o mana de ajutor in exercitarea meseriei, tinand cont ca se intalnesc cu fel de fel situatii "bizare" in cazul unor blatisti. Astfel, controlorii operatorului de transport in comun vor fi dotati cu dispozitive de tip body cam (inregistratoare audio-video portabile), care vor surprinde in caz de nevoie imagini elocvente pentru constatarea unor contraventii. Practic, persoanele in culpa nu vor mai putea contesta anumite delicte, in special "blatul", sau sa recurga fara ... citește toată știrea