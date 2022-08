Avizul epidemiologic se solicita doar la prima inscriere intr-o unitate de invatamant, nu la inceputul fiecarui an scolar, reaminteste Federatia Parintilor. Astfel, documentul de la medic este necesar la inscrierea la gradinita, in clasa pregatitoare (la scoala) si la inscrierea la liceu in clasa a IX-a sau la orice alta inmatriculare intr-o unitate de invatamant preuniversitar. "La revenirea din vacante nu se va solicita ... citeste toata stirea