In toamna anului trecut, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov a inceput demersurile pentru refacerea zonei exterioare a unitatii sanitare, unde in ultimii ani s-au derulat mai multe lucrari, care au afectat atat zona verde, cat si aleile de acces si pietonale.In acest sens, in sedinta de joi a Comisiei de Circulatie ar urma sa fie avizat proiectul de refacere a curtii spitalului, ce presupun ... citeste toata stirea