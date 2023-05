Organizatia Femeilor Social-Democrate (OFSD) Brasov a desfasurat o serie de intalniri de lucru cu scopul de a organiza evenimente in sprijinul Asociatiei Copiilor cu Sindrom Down si Asociatiei Bolnavilor de Cancer.In cadrul intalnirilor, s-a pus accentul pe importanta sprijinului si sustinerii acordate copiilor cu sindrom Down si persoanelor afectate de cancer. OFSD Brasov isi propune sa ofere un suport activ si sa dezvolte initiative in beneficiul acestor asociatii, contribuind astfel la ... citeste toata stirea