Avocatul de serviciu e functional. "Vin din zi in zi in numar mai mare, cu probleme tot mai diverse"

Avocatul de serviciu functioneaza si nu doar atat, ci se dovedeste de foarte mare interes. Avocatul Adrian Rusu spune ca brasovenii vin in numar mare sa beneficieze de noul serviciu."Cu bucurie pot sa spun ca programul functioneaza si functioneaza la cote neasteptat de bune. Vin brasovenii, au aflat despre program din presa si vin din zi in zi in numar mai mare, cu probleme tot mai diverse. Programul functioneaza cu doua birouri, unul in cladirea Judecatoriei si unul in cladirea Tribunalului, ... citește toată știrea