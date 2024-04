Avocatul Poporului Brasov acorda audiente, astazi, in Sfantu Gheorghe

Biroul Teritorial Brasov al institutiei Avocatul Poporului anunta ca acorda audiente in Sfantu Gheorghe.Reprezentantii Institutiei Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Brasov, acorda audiente in municipiul Sfantu Gheorghe, in aceasta saptamana.Reprezentantii institutiei Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Brasov, vor acorda audiente covasnenilor, in data de 8 aprilie 2024, incepand cu ora 10:00. ... citește toată știrea