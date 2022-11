Avocatul Poporului cere Primariei Brasov sa salveze strada Sforii

Starea deplorabila in care a ajuns strada Sforii din Brasov (care este mazgalita constant de trecatori) a ajuns si in atentia Avocatului Poporului care, in 16 noiembrie, a transmis o recomandare primariei referitoare la acest subiect. Mai exact, Avocatul Poporului a solicitat Primariei Brasov sa intreprinda masurile necesare pentru reabilitarea strazii, bun aflat in domeniul public al municipiului Brasov si obiectiv cultural si turistic important al orasului. In recomandarea transmisa ... citeste toata stirea