Avocatul Poporului: Proprietarul unui imobil nelocuit nu poate plati taxe de gunoi, PSI si paza

Avocatul Poporului anunta, intr-un comunicat de presa, ca a formulat o actiune in contencios administrativ prin care solicita anularea partiala a mai multor hotarari ale Consiliului Local al comunei Dofteana, judetul Bacau, care a aplicat unui cetatean taxe de salubritate, de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) si de paza desi acesta nu locuia in localitate de foarte multi ani, in plus Avocatul Poporului solicitand repararea pagubei si suspendarea acelor hotarari pana la solutionarea ... citeste toata stirea