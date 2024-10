Azi, 1.000 de de ganduri bune pe scaunele din autobuzele RATBV

O mie de ganduri bune, scrise de mana, pentru o mie de calatori care aleg, azi, 8 octombrie, sa foloseasca mijloacele de transport in comun din municipiul Brasov. Acesta este cadoul pe care si-l face brasoveanca Simona Ciuraru, de ziua ei, in cadrul proiectului "Ti-am pus gand bun! In autobuz", ajuns la editia a III-a."Coacem din nou *Tortul care nu ingrasa* pentru ziua Simonei. Reteta e simpla: 1.000 de felii de ganduri bune, scrise de mana, pentru 1.000 de calatori RATBV. Daca circuli cu ... citește toată știrea