Azi, a doua zi de "ancheta auto"

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca miercuri, 12 octombrie, se va desfasura si in judetul nostru o noua faza a anchetei "origine - destinatie". Conform sursei amintite, miercuri, in judetul Brasov vor exista 3 puncte in care soferii vor fi opriti si rugati sa raspunda chestionarului, respectiv DN 1 - intre Codlea si Vladeni, Autostrada A3 - intre Rasnov si Cristian (foto), Varianta Ocolitoare a municipiului Brasov - in zona Stupini.Actiunea se va desfasura intre ... citeste toata stirea