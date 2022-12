Azi anestezia, maine operatia!?

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) ar limita accesul asiguratilor la servicii medicale prin viitorul Contract-cadru, aflat acum in stadiul de proiect. Documentul prevede, intre altele, decontarile la un singur serviciu sau tratament medical pe zi pentru aceeasi persoana.Un CNP, un serviciu pe ziMedicii spun ca daca s-ar aplica respectiva prevedere, s-ar ajunge la situatii precum cea in care, daca un pacient are nevoie de un consult oftalmologic si medicul decide sa il vada la ... citeste toata stirea