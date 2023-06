Eveniment cultural special la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania, sala Studio 181. Puterea spirituala a muzicii este titlul conferintei si meditatiei muzicale realizate de Gerard Kurkidian, in 26 iunie, ora 18.00. Autor, savant, co-fondator al Festivalului de Muzica Sacra a Lumii de la Fez si director artistic din 1994 pana in 2009, Gerard Kurkdjian vine pentru prima data in Romania.In cadrul conferintei de la Brasov, muzicianul va vorbi depre puterea spirituala a muzicii. ... citeste toata stirea