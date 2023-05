Romanii folosesc expresia "la Pastele Cailor", cu sensul de "niciodata", dar putini stiu ca aceasta zi chiar exista. Pastele Cailor sau Ispasul, asa cum este denumita in popor aceasta sarbatoare, are loc in ziua de Inaltarea la Cer a Mantuitorului, adica in joia din saptamana a sasea de dupa Pasti. Spre deosebire de alte sarbatori, Pastele Cailor nu are o data fixa, aceasta fiind influentata de data serbarii Pastilor.Sarbatoarea populara ar proveni din zona Transilvaniei, din Evul Mediu, cand ... citeste toata stirea