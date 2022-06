Azi e Ziua Soarelui: Copiii, chemati sa vada Soarele prin telescop

Saptamana in care avem solstitiul de vara este desemnata de Gradina Zoologica Brasov drept Saptamana Soarelui. In aceste zile, la Planetariului Cosmonaut Dumitru Prunariu vor putea fi vizionate mai multe filme despre astrul care ne ofera lumina si caldura. In acelasi timp, in parcurile din oras, cei curiosi pot afla cum se vede soarele printr-un telescop.In prima zi a saptamanii, specialistii de la Planetariu au fost prezenti in Parcul Tractorul. "Astazi o sa ne uitam la Soare. Incepand de ... citeste toata stirea