Azi, gala celor mai buni elevi ai Brasovului

Elevii cu rezultate remarcabile in anul scolar 2023 - 2024 vor fi premiati azi, 11 decembrie, de Consiliul Judetean Brasov, in Gala Excelentei in Educatie. Conform presedintelui Consiliului Judetean Brasov, evenimentul se va desfasura la Centrul Cultural Reduta, incepand cu ora 14.00. Potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Judetean Brasov, elevii si profesorii vor primi stimulente financiare pentru distinctiile la olimpiadele si concursurile scolare ... citește toată știrea