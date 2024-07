Azi - ierarhia, de maine - inscrierea

Astazi, absolventii claselor a VIII-a din judetul Brasov isi vor afla locul in Ierarhia judeteana, ce va fi publicata de catre reprezentantii Inspectoratului Scolar, pe site-ul institutiei. Ierarhia judeteana ii ajuuta pe copii si parinti pentru completarea fiselor cu optiuni pentru admiterea la liceu, luand in calcul si ultimele medii de admitere din anul trecut, medii publicate in Brosura admiterii. De altfel, de joi incep inscrierile pentru liceu."Parintii si candidatii au la dispozitie ... citește toată știrea