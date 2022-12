Azi, in Piata Sfatului vin colindatorii

Conform traditiei romanesti, perioada colindelor incepe in 6 decembrie, de Sfantul Nicolae. Aceasta traditie este respectata de Centrul Cultural Reduta din Brasov, care organizeaza in 6 decembrie, de la ora 18.00, in Piata Sfatului din Brasov, cea de-a VI-a editie a Festivalului national de obiceiuri traditionale "Cununa Colindatorilor". Editia din acest an, au precizat organizatorii, isi propune sa "isi propune sa contribuie la valorificarea si ... citeste toata stirea