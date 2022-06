Azi incepe Postul Sfintilor Petru si Pavel

In fiecare an, pe 29 iunie, sunt praznuiti Sfinti Apostoli Petru si Pavel. In 2022, cei doi Sfinti vor fi sarbatoriti intr-o zi de miercuri. Ca urmare a acestui fapt, postul acestei sarbatori incepe luni, 20 iunie. Postul Sfintilor Petru si Pavel are o durata schimbatoare, in functie de sarbatoarea Sfintelor Pasti.Cei doi sfinti apostoli au avut un rol considerabil in propavaduirea crestinismului, astfel ca, Biserica a hotarat cinstirea acestora prin post. Pregatirea enoriasului pentru ... citeste toata stirea