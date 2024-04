Azi, la Brasov: "Auzi sau Asculti", cu teologul inchis pe nedrept 8 ani, in China

Azi, 25 aprilie, incepand cu ora 18.00, la Casa Armatei din Brasov va avea loc conferinta intitulata "Auzi sau Asculti", lectia suferintei celor 8 ani pe care Marius Balo (foto), teologul clujean, i-a petrecut intemnitat in China.Marius Balo este un teolog clujean care a fost intemnitat pe nedrept in China comunista, timp de 8 ani zile, intre 2014-2022. El a trait experiente care depasesc limita suportabilului. Absolvent de Teologie, clujeanul a scris in perioada detentiei o ... citește toată știrea