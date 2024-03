Azi, la Reduta: "Ultima Transhumanta"

Cinefilii sunt asteptati in aceasta seara, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta, la proiectia documentarului "Ultima transhumanta", in prezenta regizorului Dragos Lumpan. Filmat in 6 tari timp de 15 ani, "Ultima transhumanta" ne poarta in lumea ciobanilor care merg cu animalele pe distante foarte mari in cautarea hranei: un mod de viata stravechi incompatibil cu lumea moderna."Acum 10.000 de ani, in Orientul apropiat, omul a domesticit primele oi. Si a plecat cu ele la drum. Asa ii ... citește toată știrea