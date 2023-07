Marsul factorilor postali isi va derula o noua etapa judeteana azi, 7 iulie, de la 9:30, pe malul Lacului Noua. Asa cum ne-au obisnuit in ultima vreme, cei mai buni marsaluitori dintre postasii brasoveni se intrec sa prinda un loc in finala nationala a intrecerii.In anul 1977, Posta Romana a avut pentru prima data viziunea organizarii unei competitii profesional-sportive de anvergura nationala, in care factori postali din toata tara au putut sa isi puna la ... citeste toata stirea