Azi, o sarbatoare tot atat de mare ca Pastele

Buna Vestire, sarbatorita astazi, 25 martie, este cunoscuta in calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului sau Blagovestenia."Blogovestenia este o sarbatoare tot atat de mare precum Pastele, deoarece daca n-ar fi Buna Vestire, n-ar fi nici Pastile, arata marele etnograf Simion Florea Marian, in lucrarea "Sarbatorile la romani".25 martie este ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. "Bucura-te,