Azi, o zi speciala in Brasov: Zeci de evenimente, e Ziua Universitatii

1 martie este, pentru comunitatea academica brasoveana, Ziua Universitatii Transilvania, iar cele 18 facultati au pregatit zeci de evenimente culturale sau stiintifice. Este al 10-lea an consecutiv in care este marcata oficial Ziua Universitatii si, cum suntem inca in pandemie si sunt inca restrictii, o parte dintre acestea vor avea loc online, in vreme ce altele sunt organizate "cu prezenta fizica".Manifestarile au inceput de vineri, 25 februarie, si se vor desfasura timp de o saptamana. Vor ... citeste toata stirea