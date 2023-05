In ziua de joi, 25 mai 2023, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Romana vor fi trase in semn de vesnica pomenire, de pretuire si recunostinta pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credinta si tara.Pomenirea eroilor romani la sarbatoarea "Inaltarii Domnului" a fost hotarata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in anul 1920 si consfintita ulterior prin alte doua hotarari sinodale din anii 1999 si 2001, cand aceasta zi a fost proclamata Sarbatoare ... citeste toata stirea