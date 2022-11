Azi, Ovedenia: dezlegare la peste

Foto: SORCOVA PENTRU ANUL NOU: In unele zone, azi, copiii pun crengi de mar in vase cu apa. Acestea, fiind tinute in apa si la caldura vor inflori si vor putea fi folosite drept sorcove in dimineata de Anul Nou.Intrarea Maicii Domnului in Biserica, prima mare sarbatoare din postul Craciunului, este praznuita in fiecare an pe 21 noiembrie, fiind cunoscuta si sub numele de Vovidenia sau Ovedenia. In aceasta zi, Biserica a decis sa fie dezlegare a peste.Ce semnifica Intrarea Maicii Domnului in ... citeste toata stirea