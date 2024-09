Azi pleaca ajutoarele de la RATBV: 600 de litri de ulei, 1.000 kg de faina, alte sute de kilograme de alimente

Angajatii societatii de transport public RATBV s-au mobilizat pentru a-si ajuta semenii aflati in dificultate, in urma inundatiilor din judetul Galati. Timp de mai multe zile, sindicalistii au strans ajutoare pe care le vor trimite azi, 24 septembrie, dimineata, in localitatea Pechea, acolo unde apele au atins cea mai mare cota si au facut cele mai multe pagube."Au adus lenjerii, imbracaminte, haine groase, incaltaminte. Am strans 600 de litri de ... citește toată știrea