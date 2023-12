De azi, 6 decembrie, incepe programul "Miercurea brasovenilor", derulat de Primaria Brasov si ANA Teleferic, in cadrul caruia iubitorii sporturilor de iarna cu domiciliul in Brasov vor putea schia sau sa se dea cu placa la tarife reduse cu 50%.Astfel, potrivit anuntului Primariei Brasov, cei care au domiciliul in Brasov vor plati, in zilele de miercuri, 50% din valoarea cartelelor de schi valabile in acea zi, respectiv ski-pass-urile de o zi, cele valabile 4 ore, precum si cele cu ... citeste toata stirea