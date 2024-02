Azi se afiseaza posturile libere in scolile din judetul Brasov

Pentru anul scolar 2024-2025, azi, 22 februarie, vor fi afisate catedrele vacante/rezervate complete si incomplete, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate. Proba scrisa de la Titularizare 2024, concursul de angajare in invatamant, are loc pe 17 iulie 2024, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Inscrierea candidatilor va incepe din 8 mai si va dura pana pe 17 mai 2024.Profesorii se vor putea titulariza si pe jumatate de norma din anul scolar 2024-2025, potrivit unui ordin ... citește toată știrea