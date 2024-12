Azi, se aprind luminile Craciunului si la Ghimbav

Evenimente speciale prin care va fi aprins iluminatul de sarbatori vor avea loc in aceasta saptamana si in alte orase din judet. Astfel, in 4 decembrie, la ora 18.00, vor fi aprinse luminitele de Craciun la Ghimbav. Vor mai multe concerte, iar evenimentul va avea loc in zona noua a orasului, langa Complexul Sportiv.In 6 decembrie se va aprinde iluminatul de Craciun si la Fagaras, printr-un eveniment care se va desfasura in ... citește toată știrea