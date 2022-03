Azi se da ordinul: Goliti beciurile, la Brasov

Chiar daca razboiul este la granitele Romaniei, brasovenii nu prea au bunkere in care sa se ascunda in cazul in care conflictul militar se va extinde. De altfel, inventarierea si evaluarea adaposturilor civile s-a facut abia dupa 24 februarie, cand armata rusa a atacat Ucraina, iar rezultatele nu au fost promitatoare: dintre cele 141 de adaposturi, multe sunt intr-o stare deplorabila.Ba mai mult, potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, in unele cazuri, locatarii ... citeste toata stirea