Azi se stropesc trandafirii si plantatiile de buxus

Primaria municipiului Brasov a anuntat ca miercuri, 13 iulie, intre orele 6.00 - 11.00, se va desfasura cea de a treia campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor la trandafiri si arbusti de buxus in Brasov.Aceste tratamente vor fi aplicate in 42 de zone cu plantatii de trandafir, pe o suprafata de 3.745 de metri patrati si in 104 zone cu plantatii de buxus, care acopera 16.859 de metri partati.Scopul acestei campanii este de a preveni unele boli specifice ... citeste toata stirea