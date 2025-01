Azi se vor plati ultimele pensii pe ianuarie. Intarzieri vor fi si in februarie

In mod normal, calendarul platilor pensiilor incepe in fiecare luna de pe data de 1 si continua pana pe 13, in functie de cum sunt platite: prin Posta Romana sau pe card.Ziua de 1 februarie 2025 va fi sambata, cand postasii nu au program de lucru. Prima zi de lucru din luna februarie va fi asadar luni, 3 februarie. Drept urmare, pensiile livrate prin Posta Romana vor incepe sa fie distribuite abia de marti, adica pe data de 4 februarie.De remarcat este ca banii din ianuarie nu au ajuns inca ... citește toată știrea