Azi, un ceai cald si o vorba buna, in Piata Sfatului din Brasov

Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov va organiza azi, 6 decembrie, in Piata Sfatului, intre orele 11.00 si 14.00 campania "Un Ceai Cald - O Vorba Buna". Actiunea, ajunsa la a 5-a editie are drept scop informarea si sensibilizarea comunitatii brasovene cu privire la problemele persoanele adulte fara adapost, problemele cu care se confrunta aceasta categorie sociala, cauzele fenomenului, modalitatile de implicare si ajutorare, precum si serviciile oferite in cadrul centrelor din cadrul ... citeste toata stirea