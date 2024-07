Azi vor fi publicate rezultatele de la Bacalaureat. Contestatii pot fi depuse pana la ora 18

Astazi, 8 iulie, pana la ora 12.00 vor fi afisate rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Acestea se vor publica atat in centrele de examen, cat si online.Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12.00 - 18.00, inclusiv prin mijloace electronice.Candidatii care contesta rezultatul initial al evaluarii trebuie sa completeze, sa semneze si sa depuna/transmita prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat ... citește toată știrea