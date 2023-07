Un azil pentru varstnici care functiona ilegal, sub paravanul unei pensiuni a fost descoperit la Pietrosani. 17 batranii internati aici au fost preluati de autoritati si dusi la spitale.Un azil in care erau internate persoane varstnice si care functiona ilegal, in documente spatiul de cazare fiind prezentat drept pensiune, a fost descoperit la Pietrosani, in judetul Teleorman. Cei 17 batrani internati acolo au fost preluati de autoritati si dusi la unitati medicale, relateaza News.ro. ... citeste toata stirea