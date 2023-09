Dr. Mihai Craiu (foto), de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului (INSCM), a venit cu mai multe recomandari pentru romani in contextul cresterii numarului de cazuri COVID, inclusiv in randul copiilor mici."O recomandare de sezon. In garda de ieri colegii mei au internat 30 de pacienti noi in spital. Adica o treime din cei internati... Sunt multe viroze respiratorii asociate inceperii colectivitatii dar si ... deja uitatul COVID-19. Noi, in INSMC in ultimele saptamani am ... citeste toata stirea