Absolventii de liceu care nu au sustinut examenul de BAC 2022 in prima sesiune sau care nu au promovat examenul mai au o sansa in sesiunea de toamna.Absolventii de clasa a XII-a se pot inscrie la BAC 2022, sesiunea august-septembrie, in perioada 18-25 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educatiei.Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 este programata in perioada ... citeste toata stirea