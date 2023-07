Au fost afisate datele la examenul de Bacalaureat pentru anul 2023. Notele pot fi aflate in centrele de examen si online http://www.bacalaureat.edu.ro/. Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice.Potrivit Ministerului Educatiei, candidatii care contesta rezultatul initial al evaluarii trebuie sa completeze, sa semneze si ... citeste toata stirea