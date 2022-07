BAC 2027: O singura proba scrisa obligatorie, comuna, indiferent de profil

Se schimba examenul de BAC 2027. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca examenul de Bacalaureat se va schimba pentru elevii care intra anul acesta in clasa a IX-a.Elevii care incep clasa a IX-a in anul scolar 2023-2024 vor sustine Examenul de BAC 2027 diferit. Asta daca se aproba legile in aceasta varianta.Potrivit ministrului va fi o singura proba scrisa obligatorie, comuna pentru toate filierele si specializarile.Potrivit propunerilor din noua Lege a Educatiei, elevii care ... citeste toata stirea