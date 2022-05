Din 2024, functionarii publici vor fi evaluati si pentru competentele digitale, conform unui proiect de lege aflat in dezbatere la Parlament. In acest sens, evaluarea profesionala se va face prin intermediul unui sistem informatic al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), chestiune neprevazuta acum in legislatie.In prezent, evaluarea functionarilor publici cuprinde doar doua elemente, conform articolului 485 ... citeste toata stirea