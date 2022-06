Bacalaureat 2022 Brasov: multe medii foarte bune, dar niciuna de 10. Doua recorduri negative in judet

Pentru prima oara dupa multi ani, in judetul Brasov nu s-a inregistrat nicio nota de 10 la Bacalaureat. Mai mult, in acest an nu exista niciun liceu cu promovabilitate 100% Chiar daca a fost Bacalaureatul cu cea mai ridicata rata a promovarii din 2009 incoace, judetul Brasov a inregistrat doua recorduri negative. "In aceasta sesiune, niciun candidat din judetul Brasov nu a obtinut media 10 si la nicio unitate scolara rata de promovare nu a fost de 100% situatii nemaiintalnite in judetul nostru ... citeste toata stirea